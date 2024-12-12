Третьяк о сотрудничестве ФХР с ОАЭ: «Россия как хоккейная держава заинтересована, чтобы хоккей развивался во всем мире. Необязательно, чтобы зима была, главное – хорошие тренеры и желание»
Федерация хоккея России подписала меморандум о сотрудничестве с федерацией зимних видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов.
«Я много лет работал в международной федерации, есть программа сотрудничества – там, где хоккей начинается, развивается. Мы как хоккейная держава заинтересованы, чтобы хоккей развивался во всем мире.
Хоккей – это очень интересная игра. Если взять Северную Америку, в свое время в Сан-Хосе, где нет льда, в Калифорнии не было хоккея. Теперь «Флорида» выиграла Кубок Стэнли. Там очень любят хоккей, развивают его, построили прекрасные дворцы.
Чтобы ни у кого не возникал вопрос, почему в такой солнечной, жаркой стране будут развивать хоккей. Хоккей – это красивая игра. Необязательно, чтобы зима была на площадке. Главное, чтобы были хорошие тренеры, условия и желание играть в эту прекрасную игру.
Мы имеем большой опыт в хоккее, у нас есть программа подготовки молодых спортсменов, тренеров, специалистов в области хоккея. Мы с удовольствием с нашими друзьями поделимся. И на уровне высокого класса хоккея, и на уровне детских спортивных школ, турниров.
Поэтому сегодня мы здесь для подписания соглашения с нашими друзьями», – передает слова главы ФХР Владислава Третьяка корреспондент Спортса” Александр Плеханов.
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