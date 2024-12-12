Третьяк о Кузнецове в «России 25» на КПК: «Лидер. Напомнил мне Федорова, который в Квебеке вел партнеров за собой»
Владислав Третьяк назвал Евгения Кузнецова лидером сборной «России 25».
Сегодня команда под руководством Романа Ротенберга обыграла сборную легионеров КХЛ со счетом 4:1 в матче стартового тура Кубка Первого канала. Форвард «России 25» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.
«[Кузнецов] был лидером на площадке. Мне он напомнил Федорова, который в Квебеке вел партнеров за собой», – сказал глава ФХР Владислав Третьяк.
Напомним, в финальном матче чемпионата мира 2008 года между Россией и Канадой Сергей Федоров ассистировал Илье Ковальчуку, забивавшему победный гол в овертайме.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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