  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк о Кузнецове в «России 25» на КПК: «Лидер. Напомнил мне Федорова, который в Квебеке вел партнеров за собой»
0

Третьяк о Кузнецове в «России 25» на КПК: «Лидер. Напомнил мне Федорова, который в Квебеке вел партнеров за собой»

Владислав Третьяк назвал Евгения Кузнецова лидером сборной «России 25».

Сегодня команда под руководством Романа Ротенберга обыграла сборную легионеров КХЛ со счетом 4:1 в матче стартового тура Кубка Первого канала. Форвард «России 25» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. 

«[Кузнецов] был лидером на площадке. Мне он напомнил Федорова, который в Квебеке вел партнеров за собой», – сказал глава ФХР Владислав Третьяк. 

Напомним, в финальном матче чемпионата мира 2008 года между Россией и Канадой Сергей Федоров ассистировал Илье Ковальчуку, забивавшему победный гол в овертайме.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
сборная России U25
logoСКА
logoСергей Федоров
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoВладислав Третьяк
ТАСС
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никишин стал капитаном «России 25» на Кубке Первого канала. Кузнецов, Плотников, Григоренко и Елесин – ассистенты
8сегодня, 14:13
Аймурзин о Кузнецове в «России 25»: «Он отвечает за настроение! Очень классный и позитивный парень. Я счастлив, что оказался с ним в одной команде»
1вчера, 15:59
Игроки и штаб «России 25» посетили Петропавловскую крепость. Кузнецов произвел выстрел из пушки
12вчера, 09:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг об МЧМ: «Потери организаторов и TSN составили миллиард долларов, может. Есть только одна вывеска: Россия – Канада, ее нечем заменить»
310 минут назад
Водителю, сбившему форварда «Коламбуса» Годро и его брата, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, фальсификации вещдоков и оставлении места ДТП. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
642 минуты назад
Ротенберг на вопрос о недочетах на «СКА-Арене»: «Пора ввести детектор лжи для журналистов. Мы знаем вас 20 лет, вы ни одного позитивного вопроса не задали. Можете в «Что? Где? Когда?» спросить, вам ответят»
27сегодня, 19:17
Гендиректор ФХР о контрактах: «Игроки стали беспрепятственно уезжать из КХЛ. Федерация была готова повоевать за защиту интересов клубов, но лига отказалась»
2сегодня, 19:04
Роман Ротенберг: «Канадская телекомпания TSN настаивает, чтобы ИИХФ вернула Россию на МЧМ. Сенсация, но это так. За подробностями обратитесь к канадцам»
55сегодня, 18:46
Павлюченко о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «Футбол – №1 для меня. Число болельщиков несопоставимо. В хоккее 5-6 лучших сборных всю жизнь играют между собой»
30сегодня, 18:35
Кубок Первого канала. «Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ, Беларусь победила Казахстан
305сегодня, 17:45
Владислав Третьяк: «Противостояние России и Канады – венец хоккея. Хотели бы провести матч в Москве, но будем прорабатывать вариант в Дубае»
16сегодня, 17:27
Массовой дракой завершился матч школьных команд в Чебоксарах. Арбитр и зрители разнимали игроков
16сегодня, 16:51Видео
Роман Ротенберг: «В Дубае и Абу-Даби есть две арены, там можно залить лед. Можем привезти лучшие команды в мире, без политики. Это будет прорыв»
40сегодня, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Автомобилист» поместил Лайпсика в список отказов. Форвард набрал 7 очков в 25 матчах сезона
7сегодня, 18:17
Быков о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «На нем не приходится скучать. Фигурное катание и футбол – тоже динамичные, трудно сравнивать. Баскетбол достоин внимания»
сегодня, 18:00
Иван Демидов: «Не скажу, что полностью доволен сезоном. С Ротенбергом есть индивидуальные беседы, он часто проводит их не только с молодыми игроками СКА»
1сегодня, 17:42
Майоров о национальном спорте: «СМИ задвигают хоккей на второй план. В газете 5 страниц про футбол, одна – про хоккей, и то половина – про НХЛ, которая неинтересна»
8сегодня, 17:12
Гендиректор ФХР об отстранении России: «Формулировка ИИХФ – фуфло, чисто политическое решение. Вспомните Израиль – отстранение быстро откатили»
5сегодня, 16:28
Директор Федерации хоккея ОАЭ: «Были удивлены архитектурой «СКА Арены». У России лучшая школа хоккея, русская культура должна продвигаться за пределы страны»
1сегодня, 15:45
Третьяк про 11,5 млн Шестеркина в «Рейнджерс»: «Желаю ему выиграть Кубок Стэнли, чтобы доказать, что не зря ему такие деньги платят»
2сегодня, 15:13
«Лада» выменяла Севостьянова у «Автомобилиста» на денежную компенсацию и арендовала Волкова у «Локомотива»
сегодня, 14:28
Маккиннон и Рантанен стали самым результативным дуэтом в истории «Колорадо» и «Квебека», обойдя братьев Штястны
сегодня, 13:37
Ги Буше: «Авангарду» нужны 4 звена, где все взаимозаменяемы. Не будет привилегий за прошлые заслуги – кто лучше себя проявляет, тот получает больше времени»
13сегодня, 13:17
Рекомендуем