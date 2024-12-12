Третьяк о Кузнецове в «России 25» на КПК: «Лидер. Напомнил мне Федорова, который в Квебеке вел партнеров за собой»

Владислав Третьяк назвал Евгения Кузнецова лидером сборной «России 25».

Сегодня команда под руководством Романа Ротенберга обыграла сборную легионеров КХЛ со счетом 4:1 в матче стартового тура Кубка Первого канала. Форвард «России 25» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

«[Кузнецов] был лидером на площадке. Мне он напомнил Федорова, который в Квебеке вел партнеров за собой», – сказал глава ФХР Владислав Третьяк.

Напомним, в финальном матче чемпионата мира 2008 года между Россией и Канадой Сергей Федоров ассистировал Илье Ковальчуку, забивавшему победный гол в овертайме.