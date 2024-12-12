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  • Сбивший Годро и его брата водитель заявил полиции, что выпил 5-6 бутылок пива. Во время теста на трезвость он жаловался на боли в колене из-за перенесенной операции
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Сбивший Годро и его брата водитель заявил полиции, что выпил 5-6 бутылок пива. Во время теста на трезвость он жаловался на боли в колене из-за перенесенной операции

Водитель, сбивший Джонни Годро, заявил, что выпил 5-6 бутылок пива перед ДТП.

В августе форварда «Коламбуса» и его брата насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах.

Сегодня 43-летнему Шону Хиггинсу, который находился за рулем внедорожника, сбившего братьев Годро, вынесено обвинительное заключение большим жюри присяжных. 

Водитель, до момента ДТП находившаяся за рулем в машине перед Хиггинсом, сообщила полиции, что он вел машину агрессивно. По ее словам, когда она и автомобиль впереди нее замедлились и сместились влево, чтобы объехать велосипедистов, Хиггинс ускорился и вывернул вправо, сбив братьев Годро.

На видеозаписи, предоставленной с полицейских камер, Хиггинс заявил, что выпил «пять или шесть» бутылок пива, начиная с полудня в день аварии.

«Я пил пиво. Я не пил последние два часа», – заявил Хиггинс полицейским, стоя на обочине дороги.

Полиция утверждает, что уровень алкоголя в крови Хиггинса составил 0,087 промилле, что превышает допустимый предел в 0,08 промилле. Кроме того, Хиггинс не прошел полевой тест на трезвость.

Полицейские предложили ему балансировать, стоя на одной ноге, и считать вслух до команды остановиться. Хиггинс не прошел этот тест. 

«К вашему сведению, у меня была операция на колене в пятницу. Извините, я просто испугался», – заявил Хиггинс полицейским, морщась от боли. 

При этом сторона защиты на слушаниях утверждала, что Хиггинс недавно перенес операцию на колене, что могло повлиять на результаты теста на трезвость.

Позже, после прохождения теста, полицейские надели на руки Хиггинсу наручники и зачитали права. Когда его вели к машине, Хиггинс спросил: «Все ли там в порядке, что произошло?»

На что офицер полиции ответил: «Мы поговорим об этом в участке».

Если Хиггинса признают виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Он должен предстать перед судом 7 января 2025 года.

Годро был чемпионом мира среди молодежи 2013 года в составе сборной США, бронзовым призером ЧМ-2018 и чемпионом NCAA. Выбран «Калгари» в четвертом раунде драфта НХЛ-2011.

Джонни выступал в лиге за «Флэймс» и за «Коламбус». На его счету 743 (243+500) очка за 763 игры в регулярных чемпионатах и 33 (11+22) балла за результативность в 42 матчах плей-офф.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: 6abc Action News
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