Плющев про КПК: «Большое событие для России. Мы не так часто видим сборную. На «СКА-Арене» сегодня будет аншлаг, у матча будут очень большие рейтинги»

Владимир Плющев считает Кубок Первого канала большим событием для России.

Сегодня команда «Россия 25» в первом матче на турнире сыграет против сборной мира КХЛ.

«Кубок Первого канала – большое событие для нашего хоккея и для всей страны. Мы не так часто видим сборную.

Новый формат турнира – отличная идея. Сегодня будет аншлаг на «СКА-Арене», матч покажут по Первому каналу в прямом эфире, у и него будут очень большие рейтинги. По сути, сегодня полноценный международный матч с участием практически всех иностранных звезд, выступающих в КХЛ.

У нас в стране к сборной традиционно внимание намного выше, чем у клубного хоккея, в десятки, если не в сотни раз. Матч КХЛ может кто-то не смотреть, а игру сборной будут смотреть всегда.

Сборная России в очередной раз покажет и докажет, что мы готовы к возвращению на международную арену, где, как и прежде, будем бороться за самые высокие места», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.