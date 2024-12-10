Плющев о КХЛ: «Нужно не слепое копирование НХЛ, а глубокие реформы. Уберите уравниловку предсезонного периода. В летнем подготовительном процессе – корни школы отечественного хоккея»

Владимир Плющев считает, что Фонбет Чемпионату КХЛ нужны глубокие реформы.

«Нужны не имитация, не слепое копирование НХЛ , а глубокие реформы.

В первую очередь нужно возвращать значимость профессии главного тренера. Уберите энхаэловскую уравниловку предсезонного периода, когда тренеров ограничили 40 днями на подготовку и расписали каждый шаг.

Именно в летнем подготовительном процессе, в работе с молодежью – корни великой школы отечественного хоккея, и игровой, и тренерской.

Это только одна из реальных, а не мифических реформ. Каждую из них надо обсуждать с хоккейными профессионалами. А не втихаря штамповать то, что работает в НХЛ, но только мешает в наших условиях», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.