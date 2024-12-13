Буше об «Авангарде»: «Будем пропагандировать быстрый и агрессивный хоккей. Я давал рекомендации в последних двух матчах, это принесло плоды»

Ги Буше поделился мнением о будущем игровом стиле «Авангарда».

Ранее новый главный тренер омского клуба прилетел в Россию и провел командную тренировку.

– Какой хоккей ждать от «Авангарда» при Ги Буше – оборонительный или атакующий?

– За свою тренерскую карьеру я использовал абсолютно разные тактики, и мы посмотрим, что будем использовать в «Авангарде».

Очень важно, чтобы мы грамотно действовали и в нападении, и в обороне, чтобы хоккеисты могли выдерживать давление, играли мощно и агрессивно. Именно это – быстрый и агрессивный хоккей – мы и будем пропагандировать.

– Можно сказать, что это вы определяли тактику и состав на последние два матча «Авангарда»?

– Да, конечно, я взаимодействовал с тренерским штабом, потому что я смотрел матчи, делал заметки, высылал рекомендации.

Я бы хотел находиться здесь в это время, но не мог этого сделать, потому что занимался документами. Кроме того, у меня прошла достаточно серьезная операция на колене, и мне нельзя кататься до 18-20 декабря. Мне придется еще вернуться в Канаду, чтобы сохранить страховку.

Понятно, что мне не хочется покидать команду, но я вынужден это сделать, зато, когда вернусь, то уже смогу выходить на лед.

Что касается последних двух матчей «Авангарда », то я давал рекомендации, и должен сказать, что все большие молодцы. И тренеры, и игроки. Они отлично отреагировали на мои указания, и это принесло свои плоды, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше .

Ги Буше об «Авангарде»: «Нет вины игроков в том, что бензина не хватает на весь матч. Нужно подтягивать кондиции за счет качественных упражнений»

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