Ги Буше: «В нападении «Авангард» недостаточно быстро действует, это нужно исправить. В обороне слишком часто откатываемся, даем противнику наступать. Подчистить это – главная задача»
«Я хочу побеждать в каждом матче, но я не привык заглядывать далеко вперед. Сейчас мне важно сфокусироваться на сегодняшнем дне, а остальное приложится.
По образованию я спортивный психолог, так что прекрасно понимаю, как нужно настраивать себя, игроков, персонал. Первостепенная задача – задумываться о сегодняшнем дне.
Но я три года проработал в СМИ, так что осознаю, что журналисты и болельщики любят смотреть вперед, наслаждаться игрой, прогнозировать. Но спортсмены далеко не заглядывают, идут шаг за шагом и двигаются к своей цели.
Что еще заметил: при игре в нападении мы недостаточно быстро действуем, это нужно исправить, а в обороне мы слишком часто откатываемся и даем противнику возможность наступать. Все это подчистить – наша главная задача», – сказал новый главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
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