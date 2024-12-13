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Крикунов о КПК: «От сборной легионеров КХЛ ожидал большего, но у них первая совместная игра. Наши в основном из одной команды, им проще взаимодействовать»

Владимир Крикунов ожидал лучше игры от сборной легионеров КХЛ.

Сборная мира КХЛ проиграла «России 25» (1:4) в матче Кубка Первого канала. 

«Неплохая вышла игра. Я ожидал большего от сборной легионеров КХЛ, но у них это была первая совместная игра и тренировка. Сложно сыграться за такое время.

У меня была такая же ситуация, когда приехал на Олимпиаду в Турин. Понятно, что турнир краткосрочный, дальше будут соперники полегче, смогут немного сыграться друг с другом.

Наши играли с настроением. Хайруллин хороший первый гол забил. А так все ребята старались, были хорошо настроены на матч. Они готовились по-серьезному к этой игре.

Ребята в основном из одной команды, поэтому им проще на площадке взаимодействовать. Соответственно, владели инициативой», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoМарат Хайруллин
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сборная России U25
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