Крикунов о КПК: «От сборной легионеров КХЛ ожидал большего, но у них первая совместная игра. Наши в основном из одной команды, им проще взаимодействовать»
Сборная мира КХЛ проиграла «России 25» (1:4) в матче Кубка Первого канала.
«Неплохая вышла игра. Я ожидал большего от сборной легионеров КХЛ, но у них это была первая совместная игра и тренировка. Сложно сыграться за такое время.
У меня была такая же ситуация, когда приехал на Олимпиаду в Турин. Понятно, что турнир краткосрочный, дальше будут соперники полегче, смогут немного сыграться друг с другом.
Наши играли с настроением. Хайруллин хороший первый гол забил. А так все ребята старались, были хорошо настроены на матч. Они готовились по-серьезному к этой игре.
Ребята в основном из одной команды, поэтому им проще на площадке взаимодействовать. Соответственно, владели инициативой», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
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