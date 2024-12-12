Ротенберг на вопрос о недочетах на «СКА-Арене»: «Пора ввести детектор лжи для журналистов. Мы знаем вас 20 лет, вы ни одного позитивного вопроса не задали. Можете в «Что? Где? Когда?» спросить, вам ответят»

Роман Ротенберг ответил на вопрос журналиста о недочетах на «СКА-Арене».

Напомним, летом на территории арены произошел пожар. После этого СКА объявил о возвращении в Ледовый дворец, где планировал провести весь сезон-2024/25.

Сегодня «Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ (4:1) в матче Кубка Первого канала. Игра проходила на «СКА-Арене».

– Вы говорили, что на «СКА-Арене» устранили 90% недочетов. А что осталось в 10 процентах?

– Вы болеете за сборную мира? Признавайтесь! Пора ввести детектор лжи для журналистов. Мы знаем вас 20 лет, вы ни одного позитивного вопроса не задали.

– Что вас не устраивало на «СКА-Арене»?

– Может, вас что-то не устраивало? Нас все устраивает. Мы очень рады победе – вы, видимо, нет. Сборная России победила – видимо, к вашему сожалению.

– Что еще не устранили на арене?

– Наш архитектор и главный технолог ответят на ваши вопросы. Можете сделать вопрос для «Что? Где? Когда?», вам ответят. На провокационные вопросы больше не отвечаем, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «СКА-Арена» – лучший дворец мира. Мы собрали документы всех арен в мире – все изучили в Детройте, в Нью-Йорке, в Германии. В него вложены все наши возможности»

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