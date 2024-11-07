Быков о Трампе: «Политика диктует условия для всех отраслей жизни. Наши руководители стараются развивать спорт независимо от внешних факторов»

Вячеслав Быков высказался об избрании Дональда Трампа президентом США.

78-летний политик из Республиканской партии выиграл президентские выборы в США, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис .

«Мне сложно сказать, повлияет ли как-то избрание Трампа на допуск наших хоккеистов, так как я не знаю его отношения к спорту, но все в целом зависит от политической ситуации.

Политика диктует условия для всех отраслей жизни.

Мы должны развивать спорт и искать возможности для его эволюции независимо от внешних факторов, что наши руководители и стараются делать», – сказал бывший тренер сборной России Вячеслав Быков .

Деанджело о победе Трампа на выборах: «Я один из немногих спортсменов, кто поддерживал его с первого дня. Это одна из причин, почему я больше не в НХЛ, но наша страна важнее!»