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Быков о Трампе: «Политика диктует условия для всех отраслей жизни. Наши руководители стараются развивать спорт независимо от внешних факторов»

Вячеслав Быков высказался об избрании Дональда Трампа президентом США.

78-летний политик из Республиканской партии выиграл президентские выборы в США, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

«Мне сложно сказать, повлияет ли как-то избрание Трампа на допуск наших хоккеистов, так как я не знаю его отношения к спорту, но все в целом зависит от политической ситуации.

Политика диктует условия для всех отраслей жизни.

Мы должны развивать спорт и искать возможности для его эволюции независимо от внешних факторов, что наши руководители и стараются делать», – сказал бывший тренер сборной России Вячеслав Быков.

Деанджело о победе Трампа на выборах: «Я один из немногих спортсменов, кто поддерживал его с первого дня. Это одна из причин, почему я больше не в НХЛ, но наша страна важнее!»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoВячеслав Быков
logoКХЛ
Политика
logoДональд Трамп
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