Быков о Трампе: «Политика диктует условия для всех отраслей жизни. Наши руководители стараются развивать спорт независимо от внешних факторов»
Вячеслав Быков высказался об избрании Дональда Трампа президентом США.
78-летний политик из Республиканской партии выиграл президентские выборы в США, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.
«Мне сложно сказать, повлияет ли как-то избрание Трампа на допуск наших хоккеистов, так как я не знаю его отношения к спорту, но все в целом зависит от политической ситуации.
Политика диктует условия для всех отраслей жизни.
Мы должны развивать спорт и искать возможности для его эволюции независимо от внешних факторов, что наши руководители и стараются делать», – сказал бывший тренер сборной России Вячеслав Быков.
Деанджело о победе Трампа на выборах: «Я один из немногих спортсменов, кто поддерживал его с первого дня. Это одна из причин, почему я больше не в НХЛ, но наша страна важнее!»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости