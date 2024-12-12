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Быков о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «На нем не приходится скучать. Фигурное катание и футбол – тоже динамичные, трудно сравнивать. Баскетбол достоин внимания»

Вячеслав Быков высказался о данных ВЦИОМ, что хоккей – главный спорт России.

Ранее, по результатам декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне назвали хоккей главным национальным видом спорта.

– Я не буду возражать, так как я связал с хоккеем всю свою жизнь. Но и те дисциплины, будь то и фигурное катание, и футбол, они очень популярны в нашей стране. Тут трудно сравнивать. Все три вида спорта очень популярные у нас в стране. 

– Вам приятно, что хоккей особенно выделяют и считают главным видом спорта? 

– Конечно, приятно! Хоккей – это мой дом. 

– Почему именно хоккей заслуживает такого внимания от людей? 

– Хоккей, в какой-то степени, более эмоциональный вид спорта. На нем не приходится скучать. Фигурное катание и футбол – это тоже очень динамичные виды спорта. Знаете, помимо этих видов спорта, я бы еще отметил биатлон и лыжные гонки. Баскетбол тоже достоин отдельного внимания. 

– Можно ли сказать, что результаты этого опроса – во многом ваша заслуга, в том числе, потому что вы внесли большой вклад для хоккея?   

– Я воздержусь от ответа (смеется). Очень много уважаемых мной людей, которые внесли свою лепту в развитие, пропаганду, работу и эволюцию хоккея. Если я и нахожусь среди этих людей, то мой труд был таким образом оценен.

Если мы своей игрой вместе с командой привлекли еще несколько сердец к этому виду спорта, то это, как минимум, стоило делать, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

27% россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%. Лапту назвали 2% опрошенных, литрбол – 1%

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
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