Быков о «Спартаке» и СКА: «Атмосфера сейчас накалена, люди чувствительны к несправедливости. Но есть правила проведения спортивных мероприятий. Фан-клубы – часть команды, нужно искать контакт»

Вячеслав Быков высказался о скандале вокруг матча «Спартак» – СКА.

Главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях после игры Фонбет Чемпионата КХЛ (5:2). Среди прочего, фанаты кричали : «СКА – позор российского хоккея».

При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок , но оштрафовала «Спартак » и вынесла Ротенбергу предупреждение.

«Жалко, что такое происходит. Атмосфера сейчас накалена, люди чувствительны к понятию несправедливости. Но есть правила проведения спортивных мероприятий, клубы проводят работу с болельщиками – мы всегда узнавали мнение, общались.

Фан-клубы – неотъемлемая часть команды. Они переживают, болеют, платят деньги. Нужно искать взаимодействие, контакт, пытаться слышать и не доводить до таких ситуаций.

В разговоре мы должны слышать своего собеседника, уважение должно быть во главе угла. Чтобы сам спорт не страдал», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.