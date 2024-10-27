Быков о «Спартаке» и СКА: «Атмосфера сейчас накалена, люди чувствительны к несправедливости. Но есть правила проведения спортивных мероприятий. Фан-клубы – часть команды, нужно искать контакт»
Главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях после игры Фонбет Чемпионата КХЛ (5:2). Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».
При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок, но оштрафовала «Спартак» и вынесла Ротенбергу предупреждение.
«Жалко, что такое происходит. Атмосфера сейчас накалена, люди чувствительны к понятию несправедливости. Но есть правила проведения спортивных мероприятий, клубы проводят работу с болельщиками – мы всегда узнавали мнение, общались.
Фан-клубы – неотъемлемая часть команды. Они переживают, болеют, платят деньги. Нужно искать взаимодействие, контакт, пытаться слышать и не доводить до таких ситуаций.
В разговоре мы должны слышать своего собеседника, уважение должно быть во главе угла. Чтобы сам спорт не страдал», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.
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