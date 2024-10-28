Быков о «Тракторе»: «Гру правильно определил сильные и слабые стороны хоккеистов и команды в целом. Если победные традиции возрождаются, то я только рад»

Вячеслав Быков высказался об успехах «Трактора» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством канадского специалиста Бенуа Гру набрала 32 очка в 20 играх и лидирует в Восточной конференции.

– Можно только порадоваться, что команда играет стабильно и показывает хорошие результаты. Болельщики, думаю, тоже очень рады. Тем более «Трактор» – это команда с хорошими хоккейными традициями. Новый тренер Бенуа Гру нашел хорошее взаимопонимание, правильно определил сильные и слабые стороны хоккеистов и команды в целом.

Если есть стабильный хороший результат, то правильно построена стратегия развития игроков. Почувствовав вкус победы, ребята начинают играть мощнее, и уверенность приходит от матча к матчу.

– Вас радует, что родная команда на первых ролях в КХЛ?

– Безусловно. Мой родной город дал большое количество чемпионов и хороших игроков, которые прославляли наш хоккей и за рубежом, и на родине. Если сейчас победные традиции «Трактора » возрождаются, то это вызывает у меня только радость.

– «Трактор» давно заслужил победу в Кубке Гагарина?

– «Трактор» ставит для себя цель выиграть Кубок Гагарина и в течение сезона старается реализовать эту возможность, как и другие клубы в лиге. Сейчас конкуренция и борьба очень серьезная. Появление молодых, перспективных игроков в клубы придает энергетику и привлекает на стадионы болельщиков разного возраста и молодежи. Это только популяризирует хоккей и спорт, – сказал бывший тренер сборной России.