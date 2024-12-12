Никишин стал капитаном «России 25» на Кубке Первого канала. Кузнецов, Плотников, Григоренко и Елесин – ассистенты

Александр Никишин назначен капитаном «России 25» на Кубке Первого канала.

Сборная сегодня проведет первый матч на турнире против сборной мира КХЛ.

23-летний защитник СКА был назначен капитаном команды. Его ассистентами стали Евгений Кузнецов , Сергей Плотников, Михаил Григоренко (все – СКА) и Александр Елесин («Локомотив»).

Начало сегодняшней игры «России 25» – в 18:30 по московскому времени.

Роман Ротенберг: «СКА-Арена» – лучший дворец мира. Мы собрали документы всех арен в мире – все изучили в Детройте, в Нью-Йорке, в Германии. В него вложены все наши возможности»

«Россия 25» два года заменяет настоящую сборную России. Зачем?