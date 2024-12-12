Герман Титов: «Ротенберг смотрит все матчи «СКА-1946». У нас хорошо работает вертикаль. Он следит и за МХЛ, и за ВХЛ»
Герман Титов рассказал, что Роман Ротенберг смотрит все матчи «СКА-1946».
– Как у вас выстраивается общение со штабом Романа Ротенберга?
– Мы всегда в плотном контакте. Роман Ротенберг смотрит все наши матчи. Мы всегда обсуждаем, что мы не так сделали, какие есть ошибки.
У нас хорошо работает вертикаль, Роман Борисович следит и за МХЛ, и за ВХЛ, – сказал главный тренер «СКА-1946» Герман Титов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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