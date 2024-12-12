Герман Титов: «Ротенберг смотрит все матчи «СКА-1946». У нас хорошо работает вертикаль. Он следит и за МХЛ, и за ВХЛ»

Герман Титов рассказал, что Роман Ротенберг смотрит все матчи «СКА-1946».

– Как у вас выстраивается общение со штабом Романа Ротенберга?

– Мы всегда в плотном контакте. Роман Ротенберг смотрит все наши матчи. Мы всегда обсуждаем, что мы не так сделали, какие есть ошибки.

У нас хорошо работает вертикаль, Роман Борисович следит и за МХЛ , и за ВХЛ , – сказал главный тренер «СКА-1946 » Герман Титов .