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Юрзинов о составе «России 25»: «Отличный сплав молодости и опыта. Важно продолжать традицию советского хоккея: все внимание и доверие – молодежи!»

Владимир Юрзинов высказался о составе сборной «России 25».

Команда тренера Романа Ротенберга примет участие в Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Петербурге на «СКА-Арене».

– В чем особенность нынешнего турнира?

– Находимся за железным занавесом, поэтому каждый матч на уровне сборных обязаны ценить и использовать по максимуму.

Мне нравится состав нашей команды – отличный сплав молодости и опыта. Очень важно продолжать эту традицию советского хоккея: все внимание и все доверие – молодежи! – сказал консультант «России 25» и СКА, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов.

17 игроков СКА вошли в заявку «России 25» на Кубок Первого канала

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoКубок Первого канала
logoВладимир Юрзинов
сборная России U25
logoСКА
logoКХЛ
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