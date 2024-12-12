Юрзинов о составе «России 25»: «Отличный сплав молодости и опыта. Важно продолжать традицию советского хоккея: все внимание и доверие – молодежи!»
Владимир Юрзинов высказался о составе сборной «России 25».
Команда тренера Романа Ротенберга примет участие в Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Петербурге на «СКА-Арене».
– В чем особенность нынешнего турнира?
– Находимся за железным занавесом, поэтому каждый матч на уровне сборных обязаны ценить и использовать по максимуму.
Мне нравится состав нашей команды – отличный сплав молодости и опыта. Очень важно продолжать эту традицию советского хоккея: все внимание и все доверие – молодежи! – сказал консультант «России 25» и СКА, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов.
17 игроков СКА вошли в заявку «России 25» на Кубок Первого канала
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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