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Щитов о том, что хоккей назвали национальным спортом: «Путин играет. Это показывали по телевидению, серьезная реклама. Люди прислушиваются, когда лидер страны подает пример»

Никита Щитов высказался о том, что хоккей назвали национальным видом спорта.

Ранее появилась информация, что 27% опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.

«Я думаю, что тут просто подтвердили очевидный факт. Все-таки хоккей – один из немногих игровых видов спорта, где у наших игроков есть серьезные успехи, многие из них успешно выступают за границей.

Спорт у нас на самом деле очень популярный. Все делается для того, чтобы его развивать, в том числе в медиапространстве. Поэтому выбор россиян закономерен, я даже в этом не сомневался.

Стоит отметить, что у нас во многих регионах страны достаточно суровый климат, снег рано ложится и многие заливают коробки, играют в хоккей везде.

Если футбол популярен в основном в Москве, Санкт-Петербурге, каких-то южных городах типа Краснодара, то хоккей развивается по всей России: на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. А если брать, условно, Татарстан, то здесь крытый каток сейчас есть чуть ли не в каждой деревне, в каждом маленьком городке. Я это сам вижу, потому что сын сейчас занимается и мы ездим с ним по всему региону.

Немаловажно и то, что президент России тоже играет в хоккей. Это не раз показывали по телевидению, в Сочи он выходит играть на гала-матче. Его видят, а это серьезная реклама для людей. Да, он еще и борется иногда, но на хоккее его можно увидеть чаще.

Люди прислушиваются, когда лидер страны подает такой пример», – заявил экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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