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Батерсон с хет-триком и передачей, Улльмарк с 31 сэйвом, Фокс с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Дрейк Батерсон, Линус Улльмарк и Адам Фокс – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – защитник «Рейнджерс» Адам Фокс с 3 (1+2) очками в матче против «Баффало» (3:2).

Вторая звезда – вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк, отбивший 31 из 32 бросков в игре с «Анахаймом» (5:1).

Первая звезда – нападающий «Оттавы» Дрейк Батерсон с хет-триком и передачей в матче с «Дакс».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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