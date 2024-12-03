Мэттьюс, Айкел, Мэттью Ткачак, Макэвой, Куинн Хьюз и Хеллибак – в окончательном составе США на Турнир четырех наций по версии сайта НХЛ
Сайт НХЛ представил вариант состава США на Турнир четырех наций.
Турнир, в котором сыграют команды Канады, США, Швеции и Финляндии, пройдет в феврале 2025 года.
4 декабря должны быть официально представлены полные составы команд.
Официальный сайт НХЛ представил окончательный вариант состава сборной США.
Вратари: Коннор Хеллибак, Джейк Эттинджер, Джереми Сваймен.
Защитники: Брок Фэйбер, Адам Фокс, Ноа Хэнифин, Куинн Хьюз, Чарли Макэвой, Джейккоб Слэвин, Зак Веренски.
Нападающие: Мэттью Болди, Коул Кофилд, Кайл Коннор, Джек Айкел, Джейк Генцел, Джек Хьюз, Клейтон Келлер, Остон Мэттьюс, Джей Ти Миллер, Джейсон Робертсон, Тейдж Томпсон, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак.
Бедард, Лафреньер, Марнер, Конекны и Барзэл – в окончательном составе Канады на Турнир четырех наций по версии сайта НХЛ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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