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Юрчо о КХЛ: «Иногда приходится тренироваться со сломанными клюшками. Экипировка – основная проблема. Понимаю, что это из-за политической ситуации»

Томаш Юрчо рассказал о проблеме с экипировкой в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– По каким вещам из НХЛ ты скучаешь? Чего тебе не хватает в нашей лиге?

– Основная проблема – это экипировка. Я понимаю, что так происходит из-за сложившейся политической ситуации.

В НХЛ было все, что ты захочешь, и даже больше. В КХЛ мне иногда приходится тренироваться со сломанными клюшками, потому что новые использую только на играх. Это все объяснимо.

Что касается гостиниц, здесь они все хорошие, за исключением 1-2 городов.

Также в НХЛ удобная система перелетов: ты просто приезжаешь в аэропорт и сразу направляешься в самолет без дополнительных осмотров. Это все экономит время, которые мы тратим на логистику.

Вспомнил еще один интересный момент. Если в НХЛ мы застревали в пробке, нас провожала полицейская машина с сиреной, чтобы мы могли сэкономить время, – сказал словацкий нападающий «Куньлуня» Томаш Юрчо.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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