Юрчо о Макдэвиде: «Он часто перематывает клюшки, поэтому после игры они выглядят раздолбанными. У меня есть одна от Коннора в коллекции»

Томаш Юрчо рассказал, что у него есть клюшка от Коннора Макдэвида в коллекции.

– Также ты играл с Макдэвидом. Что можешь сказать о нем?

– Да, я играл с ним на предсезонке в одной тройке. Это было здорово! Тогда я забил два гола и отдал одну передачу. Конечно, за Макдэвидом было сложно угнаться, потому что он очень быстрый. Это был настоящий челлендж для меня.

– Что скажешь о его фишках? Знаешь про легендарные дырявые носки?

– Я их не видел. Знаю, что он не очень часто перематывает клюшки, поэтому после игры они выглядят раздолбанными. Я коллекционирую клюшки, у меня есть одна от Макдэвида . Она выглядит очень старой, хотя он сыграл с ней всего один матч, – сказал нападающий «Куньлуня » Томаш Юрчо , ранее выступавший за «Эдмонтон ».