Юрчо о Макдэвиде: «Он часто перематывает клюшки, поэтому после игры они выглядят раздолбанными. У меня есть одна от Коннора в коллекции»
Томаш Юрчо рассказал, что у него есть клюшка от Коннора Макдэвида в коллекции.
– Также ты играл с Макдэвидом. Что можешь сказать о нем?
– Да, я играл с ним на предсезонке в одной тройке. Это было здорово! Тогда я забил два гола и отдал одну передачу. Конечно, за Макдэвидом было сложно угнаться, потому что он очень быстрый. Это был настоящий челлендж для меня.
– Что скажешь о его фишках? Знаешь про легендарные дырявые носки?
– Я их не видел. Знаю, что он не очень часто перематывает клюшки, поэтому после игры они выглядят раздолбанными. Я коллекционирую клюшки, у меня есть одна от Макдэвида. Она выглядит очень старой, хотя он сыграл с ней всего один матч, – сказал нападающий «Куньлуня» Томаш Юрчо, ранее выступавший за «Эдмонтон».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем