Юрчо об Овечкине: «Настоящий русский медведь! Надеюсь, он побьет рекорд! Ови заслуживает того, чтобы обойти Гретцки»
Томаш Юрчо поделился мнением о форварде Александре Овечкине.
– Ты играл против Овечкина. Каково это?
– Когда я в первый раз играл с Александром, я был в шоке от того, какой он большой. Настоящий русский медведь!
Помню, как я стоял с Ови на вбрасывании во время Олимпиады в Сочи и поражался его габаритам.
– Как думаешь, Овечкин побьет рекорд Гретцки?
– Я очень надеюсь, что он побьет рекорд! Каждый раз после матчей «Вашингтона» я проверяю статистику в надежде, что Овечкин забил.
Я считаю, что он заслуживает того, чтобы обойти Гретцки. Надеюсь, что это произойдет уже в этом сезоне, – сказал словацкий нападающий «Куньлуня» Томаш Юрчо, ранее выступавший в НХЛ.
39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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