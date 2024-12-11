Юрчо об Овечкине: «Настоящий русский медведь! Надеюсь, он побьет рекорд! Ови заслуживает того, чтобы обойти Гретцки»

Томаш Юрчо поделился мнением о форварде Александре Овечкине.

– Ты играл против Овечкина. Каково это?

– Когда я в первый раз играл с Александром , я был в шоке от того, какой он большой. Настоящий русский медведь!

Помню, как я стоял с Ови на вбрасывании во время Олимпиады в Сочи и поражался его габаритам.

– Как думаешь, Овечкин побьет рекорд Гретцки?

– Я очень надеюсь, что он побьет рекорд! Каждый раз после матчей «Вашингтона » я проверяю статистику в надежде, что Овечкин забил.

Я считаю, что он заслуживает того, чтобы обойти Гретцки. Надеюсь, что это произойдет уже в этом сезоне, – сказал словацкий нападающий «Куньлуня » Томаш Юрчо , ранее выступавший в НХЛ .

39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).