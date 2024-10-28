Кожевников о реакции СМИ на игру «Спартак» – СКА: «В футболе это проходили 20 лет назад, сегодня на него без слез не взглянешь – атмосфера деградации. И трибуны с фанатами не самого высокого культурного уровня»
Главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях после игры Фонбет Чемпионата КХЛ (5:2). Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».
При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок, но оштрафовала «Спартак» и вынесла Ротенбергу предупреждение.
– Много обсуждений вызвал матч «Спартак» – СКА – но не эффектный переход счета с 2:0 на 2:5, а события на трибунах. Что скажете?
– Уже говорил о том, что меня удивляет наша пресса. Отличный матч, качественный, быстрый хоккей. Так пишите об этом хоккее!
Но нет – открываю интернет и прессу, там два дня обсуждается поведение болельщиков. Ребята, мы все это проходили в футболе двадцать лет назад! Никакого обсуждения игры – сплошные фанатские разборки, кто кого обложил матом, побил или погнал с трибуны.
В результате сегодня на наш футбол без слез не взглянешь – низкий уровень игры российских ребят, все держится на легионерах, которых по две трети в каждой команде, атмосфера деградации. И полупустые трибуны с болельщиками не самого высокого культурного уровня, практически без представительниц слабого пола, которым не интересен вечный мат.
Так давайте хотя бы наш хоккей и нашу КХЛ, на которую пока, к счастью, ходят семьями, не будем превращать в эту футбольную клоаку!
– «Спартак» разочаровал?
– Я верил, верю и всегда буду верить в «Спартак»!
Да, сейчас в игре родной команды наметился спад. В каждом матче – качели, провалы в обороне. «Спартак» в свои лучшие годы всегда был веселой командой, но сейчас этого веселья слишком много. Можно и подкрутить гайки, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, экс-нападающий «Спартака» Александр Кожевников.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий