Кожевников о реакции СМИ на игру «Спартак» – СКА: «В футболе это проходили 20 лет назад, сегодня на него без слез не взглянешь – атмосфера деградации. И трибуны с фанатами не самого высокого культурного уровня»

Александр Кожевников высказался о скандале в матче «Спартак» – СКА.

Главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях после игры Фонбет Чемпионата КХЛ (5:2). Среди прочего, фанаты кричали : «СКА – позор российского хоккея».

При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок , но оштрафовала «Спартак» и вынесла Ротенбергу предупреждение.

– Много обсуждений вызвал матч «Спартак» – СКА – но не эффектный переход счета с 2:0 на 2:5, а события на трибунах. Что скажете?

– Уже говорил о том, что меня удивляет наша пресса. Отличный матч, качественный, быстрый хоккей. Так пишите об этом хоккее!

Но нет – открываю интернет и прессу, там два дня обсуждается поведение болельщиков. Ребята, мы все это проходили в футболе двадцать лет назад! Никакого обсуждения игры – сплошные фанатские разборки, кто кого обложил матом, побил или погнал с трибуны.

В результате сегодня на наш футбол без слез не взглянешь – низкий уровень игры российских ребят, все держится на легионерах, которых по две трети в каждой команде, атмосфера деградации. И полупустые трибуны с болельщиками не самого высокого культурного уровня, практически без представительниц слабого пола, которым не интересен вечный мат.

Так давайте хотя бы наш хоккей и нашу КХЛ, на которую пока, к счастью, ходят семьями, не будем превращать в эту футбольную клоаку!

– «Спартак» разочаровал?

– Я верил, верю и всегда буду верить в «Спартак»!

Да, сейчас в игре родной команды наметился спад. В каждом матче – качели, провалы в обороне. «Спартак» в свои лучшие годы всегда был веселой командой, но сейчас этого веселья слишком много. Можно и подкрутить гайки, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, экс-нападающий «Спартака » Александр Кожевников .