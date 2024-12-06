Форвард «Адмирала» Петьков: «Большой минус, что на аренах нет алкоголя и ввели Fan ID. Люди приходят поболеть, выпить, расслабиться – это заработок для клубов»
Кирилл Петьков высказался за продажу алкоголя на стадионах и против Fan ID.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.
Паспорт болельщика (Fan ID) необходим для посещения всех матчей Мир российской Премьер-лиги по футболу со второй части сезона-2022/2023.
«Я считаю немного неправильным то, что у нас в ледовых дворцах и на футбольных аренах не продают алкоголь.
Люди приходят поболеть за свой клуб, выпить, расслабиться. Прежде всего, это заработок для клубов.
Большой минус, что на аренах нет алкоголя и ввели паспорта болельщика», – сказал нападающий «Адмирала» Кирилл Петьков.
Журавель о спаде посещаемости в РПЛ: «Мало того, что Fan ID, еще и холодно. Радимов сказал, что приехал на матч ЦСКА – «Ростов» и уехал на 20-й минуте, потому что замерз»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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