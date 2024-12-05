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  • Кузнецов о футболе: «Краснодар» – «Зенит»: полные трибуны, у меня мурашки, игра смотрится. Включаешь другой матч – семь червей сидит, как на поминках, только родные и близкие»
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Кузнецов о футболе: «Краснодар» – «Зенит»: полные трибуны, у меня мурашки, игра смотрится. Включаешь другой матч – семь червей сидит, как на поминках, только родные и близкие»

Евгений Кузнецов поделился мыслями относительно российского футбола.

– Сейчас наш футбол смотрю часто. На «Зенит» сходил, на Кубок они играли. Вживую интереснее смотреть. По телеку нельзя смотреть наш футбол. Во-первых, трансляция… Не то. Вот вживую приходишь – атмосферно, болелы…

Хотелось бы, чтобы у них тоже полные стадионы были, чтобы пацаны выходили и кайфовали от трибун. Потому что вот сейчас нас выпусти перед пустыми трибунами – это блевотина будет вообще. Как в ковидный год мы играли в хоккей – никого нет, и ты вообще не хочешь… У них [в российском футболе] тоже полупустые трибуны. Откуда эмоции черпать, правильно? Тяжело.

Было бы прикольно посмотреть, если бы у наших футболистов было как в Англии, где полные трибуны. И не один раз, а на протяжении долгого времени. Чтобы молодые пацаны росли, хотели туда попасть. Какой молодой пацан хочет выйти там, где сидит 1000 человек на игре?

– Это ведь из-за Fan ID так случилось. Люди еще не перестроились.

– Ну, понятно. Но и до этого тоже полупустыми были трибуны. Блин, тяжело! Это не чья-то ошибка, так получается.

Если бы были полупустые трибуны, мне кажется, я бы вообще не собрался. При полупустых трибунах я бы спал во время игры. Другое дело, когда есть болельщики.

Ты чувствуешь эти эмоции, эту энергию. Это все очень сильно помогает. Без болельщиков на трибунах просто невозможно играть. Если бы у наших футболистов была такая же возможность – не один-два раза, а постоянно… Блин, это кайф!

Я смотрел матч «Краснодар» – «Зенит». Полный стадион, заряженная публика, глаза быка, матч тура. Я сижу у телевизора – у меня мурашки. Думаю: вот сейчас они кайфуют! И они вышли – игра смотрится.

«Зенит» проиграл, плохо, но игра сама по себе – это уже другой вообще футбол. И ты потом включаешь другую игру, где семь червей сидит, как на поминках, только родные и близкие.

– Вопрос в том, что у нас многие стадионы не закрытые.

– Да отмазки можно найти всегда. Можно сказать, что и качество игры, и все-все-все-все, и цена. Это все понятно. 

Это мечта – чтобы у наших футболистов тоже была такая возможность [играть при полных трибунах], – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: страница СКА во «ВКонтакте»
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