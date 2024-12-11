Ротенберг и Третьяк подпишут меморандум о сотрудничестве ФХР с Саудовской Аравией («Матч ТВ»)

ФХР подпишет договор о сотрудничестве с Саудовской Аравией.

Об этом сообщает «Матч ТВ ».

В четверг, 12 декабря, документ о сотрудничестве с российской стороны подпишут президент ФХР Владислав Третьяк и первый вице‑президент федерации Роман Ротенберг .

Ранее ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Индией. Кроме того, женские сборные России и Ирана провели совместный сбор в Новогорске с 3 по 10 декабря.

Напомним, сборные России отстранены от участия в турнирах под эгидой ИИХФ с марта 2022 года.