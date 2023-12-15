Под эгидой ФХР подписан меморандум о сотрудничестве с холдингом в Индии, планируется организация матчей и турниров по хоккею и хоккею на траве. Актер Машков – амбассадор проекта

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Роман Ротенберг Политика Матч ТВ Владимир Машков актер Хоккей

Под эгидой ФХР подписан меморандум о сотрудничестве с холдингом в Индии.

«Академия СКА» и школа «Красная Машина Юниор» под эгидой Федерации хоккея России (ФХР) подписали меморандум о сотрудничестве с мультинациональным холдингом, созданным в Индии и занимающимся развитием инфраструктуры, информационными технологиями, недвижимостью и информационно‑развлекательными мероприятиями.

Амбассадором проекта стал народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

Меморандум был подписан генеральным директором «Академии СКА» Романом Ротенбергом и Сукритом Шараном, советником председателя индийской компании.

В рамках сотрудничества планируются совместные мероприятия в области культуры, спорта и иных сферах, в том числе организация фестивалей, матчей и турниров по хоккею на траве, хоккею на льду и иным видам спорта.

Не исключено, что рамках партнерства в Индии будет построена арена для хоккея и фигурного катания при инвестиционной поддержке местной компании.

11 комментариев
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ну в космос с эритреей можно, почему в хоккей с индией нельзя?
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когда прочитал новость эту чуть не лопнул со смеху, ребята ну давайте как то беречь наше здоровье))) вы коньки им тоже в спротмастере будете покупать как футболерам давече))))????
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Академия ска, красная машина, Ротенберг, понятно… нужны лекарства, сильные
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