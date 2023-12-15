Под эгидой ФХР подписан меморандум о сотрудничестве с холдингом в Индии, планируется организация матчей и турниров по хоккею и хоккею на траве. Актер Машков – амбассадор проекта

Под эгидой ФХР подписан меморандум о сотрудничестве с холдингом в Индии.

«Академия СКА» и школа «Красная Машина Юниор» под эгидой Федерации хоккея России ( ) подписали меморандум о сотрудничестве с мультинациональным холдингом, созданным в Индии и занимающимся развитием инфраструктуры, информационными технологиями, недвижимостью и информационно‑развлекательными мероприятиями.

Амбассадором проекта стал народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

Меморандум был подписан генеральным директором «Академии СКА» и Сукритом Шараном, советником председателя индийской компании.

В рамках сотрудничества планируются совместные мероприятия в области культуры, спорта и иных сферах, в том числе организация фестивалей, матчей и турниров по хоккею на траве, хоккею на льду и иным видам спорта.

Не исключено, что рамках партнерства в Индии будет построена арена для хоккея и фигурного катания при инвестиционной поддержке местной компании.