Под эгидой ФХР подписан меморандум о сотрудничестве с холдингом в Индии, планируется организация матчей и турниров по хоккею и хоккею на траве. Актер Машков – амбассадор проекта
Под эгидой ФХР подписан меморандум о сотрудничестве с холдингом в Индии.
«Академия СКА» и школа «Красная Машина Юниор» под эгидой Федерации хоккея России (ФХР) подписали меморандум о сотрудничестве с мультинациональным холдингом, созданным в Индии и занимающимся развитием инфраструктуры, информационными технологиями, недвижимостью и информационно‑развлекательными мероприятиями.
Амбассадором проекта стал народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.
Меморандум был подписан генеральным директором «Академии СКА» Романом Ротенбергом и Сукритом Шараном, советником председателя индийской компании.
В рамках сотрудничества планируются совместные мероприятия в области культуры, спорта и иных сферах, в том числе организация фестивалей, матчей и турниров по хоккею на траве, хоккею на льду и иным видам спорта.
Не исключено, что рамках партнерства в Индии будет построена арена для хоккея и фигурного катания при инвестиционной поддержке местной компании.