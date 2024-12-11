Терещенко о «СКА-Арене»: «Хотелось бы, чтобы таких стадионов было больше. В НХЛ есть лучше, наверное. В Ванкувере почти 20 тысяч вместимость»
Алексей Терещенко надеется посетить «СКА-Арену».
С 12 по 15 декабря на арене в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала.
С 17 декабря там будет играть СКА. Клуб ранее объявил, что возвращается на «СКА-Арену».
«К сожалению, на этом ледовом дворце я еще не был. Надеюсь, побываю на нем. Конечно, хотелось бы, чтобы таких стадионов больше становилось, и инфраструктура развивалась, как в Омске у «Авангарда».
Есть ли стадионы лучше, чем у СКА? В НХЛ, наверное, есть. Я был на трех аренах. Арена в Ванкувере очень впечатляющая, там почти 20 тысяч вместимость», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Ротенберг о «СКА-Арене»: «Это праздник, что СКА может играть на самой большой крытой арене в мире, ждем аншлаги. Эти матчи будут входить в историю по многим показателям»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем