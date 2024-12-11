  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Терещенко о «СКА-Арене»: «Хотелось бы, чтобы таких стадионов было больше. В НХЛ есть лучше, наверное. В Ванкувере почти 20 тысяч вместимость»
19

Терещенко о «СКА-Арене»: «Хотелось бы, чтобы таких стадионов было больше. В НХЛ есть лучше, наверное. В Ванкувере почти 20 тысяч вместимость»

Алексей Терещенко надеется посетить «СКА-Арену».

С 12 по 15 декабря на арене в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала.

С 17 декабря там будет играть СКА. Клуб ранее объявил, что возвращается на «СКА-Арену».

«К сожалению, на этом ледовом дворце я еще не был. Надеюсь, побываю на нем. Конечно, хотелось бы, чтобы таких стадионов больше становилось, и инфраструктура развивалась, как в Омске у «Авангарда».

Есть ли стадионы лучше, чем у СКА? В НХЛ, наверное, есть. Я был на трех аренах. Арена в Ванкувере очень впечатляющая, там почти 20 тысяч вместимость», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Ротенберг о «СКА-Арене»: «Это праздник, что СКА может играть на самой большой крытой арене в мире, ждем аншлаги. Эти матчи будут входить в историю по многим показателям»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoКХЛ
logoСоветский спорт
logoВанкувер
logoСКА
logoНХЛ
logoАлексей Терещенко
СКА-Арена
logoАвангард
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Терещенко о том, что КПК – вызов для НХЛ: «Если Ротенберг говорит – так оно и есть. Сверхбольших иллюзий нет, но посмотреть интересно»
811 декабря, 15:29
Крикунов о Капризове: «Возмужал, может удержать лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У нас много талантливых ребят – в СКА все такие, от вратарей до нападающих»
108 декабря, 11:52
Терещенко о переходе Серебрякова из СКА в «Авангард»: «Слава богу, парень выбрался. Обмен с пользой для всех, в первую очередь – для самого Никиты»
721 ноября, 14:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Демидов о победе на Кубке Первого канала 3х3: «Сыграть за сборную, защищать честь и герб России – это очень почетно. Рад, что мы взяли главный трофей»
120 минут назад
Вайсфельд об игре «России 25» и легионеров КХЛ: «Какая там игра? Ребят собрали отдохнуть. К Кожевникову такие вопросы»
227 минут назад
Джиошвили о матчах команд КХЛ и НХЛ: «Хочется с лучшими сыграть, против Макдэвида того же. Если это будет возможно, будет очень интересно. Но надо приготовиться прилично»
235 минут назад
НХЛ. «Каролина» сыграет с «Оттавой» в единственном матче дня
947 минут назад
«Россия 25» выиграла турнир Зх3 на Кубке Первого канала, обыграв Беларусь в финале
4сегодня, 19:52Фото
Кучеров – 5-й игрок в истории «Тампы» с 5 передачами за матч. Он повторил рекорд клуба
7сегодня, 19:28
«Детройт» поздравил Федорова с 55-летием: «С днем рождения, Сергей!»
11сегодня, 18:57
Ротенберг о сотрудничестве с ОАЭ и Турцией: «Договорились о турнире в Дубае и Абу-Даби по хоккею 3 на 3 с участием команд из стран БРИКС»
11сегодня, 18:48Фото
Гендиректор «Авангарда»: «Ги Буше выставил перед командой матрешек на первом собрании. Они олицетворяют его подход: каждый шаг – часть единого целого»
7сегодня, 18:17Фото
Депутат Свищев: «Гашек – сбитый летчик, у него проблемы с головой. Он не имеет отношения к отмене «Вечера русского наследия». Не нужно называть это победой»
3сегодня, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Миннесота» забрала Дермотта с драфта отказов «Эдмонтона» и поместила Миддлтона в долгосрочный список травмированных
148 минут назад
Курдин об отстранении России от МЧМ: «Спорт всегда объединял, зачем его превратили в политику, мне непонятно. Даже детям не дают играть»
сегодня, 19:59
Демидов о личной задаче на вторую половину сезона: «Завоевать Кубок Гагарина. У СКА все есть, чтобы идти за победой»
3сегодня, 19:40
Аймурзин про слухи о возможном обмене: «Иногда мама шутит: «В Омск уже едем или нет?» Со мной никто не связывался. Рад играть в «Северстали»
2сегодня, 19:11
Крикунов об отмене «Вечера русского наследия»: «НХЛ зря отступила от своей позиции. Они всегда держали ее, не путая хоккей с политикой, а тут начали отступать»
1сегодня, 18:31
Плющев об опросе ВЦИОМ: «Футбол превосходит фигурное катание. Он идет вровень с хоккем в плане зрительского интереса в России»
6сегодня, 17:59
Кинэн сравнил «СКА-Арену» с «Мэдисон-сквер-гарден»: «Атмосфера здесь наэлектризованная, как и там»
2сегодня, 17:36
Агент О′Делла: «На него претендуют несколько команд из Восточной и Западной конференций, фаворита нет»
1сегодня, 16:59
Зеграс перенес операцию на колене. Форвард «Анахайма» выбыл на 6 недель
4сегодня, 16:31
Третьяк о Дегтяреве во главе ОКР: «Он был губернатором, председателем комитета, знает проблемы спорта. Будем помогать, мы заинтересованы быстрее вернуться в международную семью»
5сегодня, 16:18
Рекомендуем