Терещенко о «СКА-Арене»: «Хотелось бы, чтобы таких стадионов было больше. В НХЛ есть лучше, наверное. В Ванкувере почти 20 тысяч вместимость»

Алексей Терещенко надеется посетить «СКА-Арену».

С 12 по 15 декабря на арене в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала.

С 17 декабря там будет играть СКА. Клуб ранее объявил , что возвращается на «СКА-Арену».

«К сожалению, на этом ледовом дворце я еще не был. Надеюсь, побываю на нем. Конечно, хотелось бы, чтобы таких стадионов больше становилось, и инфраструктура развивалась, как в Омске у «Авангарда ».

Есть ли стадионы лучше, чем у СКА? В НХЛ, наверное, есть. Я был на трех аренах. Арена в Ванкувере очень впечатляющая, там почти 20 тысяч вместимость», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

Ротенберг о «СКА-Арене»: «Это праздник, что СКА может играть на самой большой крытой арене в мире, ждем аншлаги. Эти матчи будут входить в историю по многим показателям»