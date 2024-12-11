Ротенберг о «СКА-Арене»: «Это праздник, что СКА может играть на самой большой крытой арене в мире, ждем аншлаги. Эти матчи будут входить в историю по многим показателям»

Роман Ротенберг заявил, что матчи на «СКА-Арене» войдут в историю.

С 12 по 15 декабря на арене в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала.

С 17 декабря там будет играть СКА. Клуб ранее объявил , что возвращается на «СКА-Арену».

– Для вас международный турнир в декабре – это суровые будни или возможность переключиться с чемпионата КХЛ?

– Каждая игра – это праздник. Вот вчера у нас была очень серьезная тренировка на 2,5 часа, но сегодня мы вновь приехали на тренировку. Нас движет вперед любовь к хоккею.

Это же праздник, что СКА имеет возможность играть на самой большой крытой арене в мире, и мы ждем аншлаги на «СКА-Арене». Эти матчи будут входить в историю по многим показателям.

Почти все билеты на эту чудесную арену уже распроданы. Остались считанные единицы! – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг .