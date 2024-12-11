Терещенко о том, что КПК – вызов для НХЛ: «Если Ротенберг говорит – так оно и есть. Сверхбольших иллюзий нет, но посмотреть интересно»
Алексей Терещенко заявил об интересе к матчам Кубка Первого канала.
Турнир пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие команда «Россия 25», сборная мира, состоящая из легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.
Сегодня главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался про 4 сборные на Кубке Первого канала: «Это вызов для НХЛ. Мы лучше. Докажем делом».
«Если Роман Борисович говорит – так оно и есть. Ожидания от Кубка Первого канала есть, конечно же.
Само собой, интересно посмотреть, как с легионерами будем играть. Но не более. Сверхбольших иллюзий нет», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Терещенко о том, что матчи СКА смотрят в Дурбане и Нью-Йорке: «При всем уважении к Ротенбергу, вообще не знаю, как это комментировать»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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