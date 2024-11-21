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  • Терещенко о переходе Серебрякова из СКА в «Авангард»: «Слава богу, парень выбрался. Обмен с пользой для всех, в первую очередь – для самого Никиты»
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Терещенко о переходе Серебрякова из СКА в «Авангард»: «Слава богу, парень выбрался. Обмен с пользой для всех, в первую очередь – для самого Никиты»

Алексей Терещенко отреагировал на обмен Никиты Серебрякова.

Сообщалось, что вратарь СКА перейдет в «Авангард». 

«Слава богу, парень выбрался. «Авангард» – хорошая команда, Никите будет хорошо попасть туда. Дай бог, чтобы он как можно быстрее вернул кондиции, тем более команде сейчас нужен хороший вратарь.

Обмен с пользой для всех, в первую очередь – для самого Серебрякова», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Терещенко
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