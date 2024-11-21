Алексей Терещенко отреагировал на обмен Никиты Серебрякова.

Сообщалось , что вратарь СКА перейдет в «Авангард ».

«Слава богу, парень выбрался. «Авангард» – хорошая команда, Никите будет хорошо попасть туда. Дай бог, чтобы он как можно быстрее вернул кондиции, тем более команде сейчас нужен хороший вратарь.

Обмен с пользой для всех, в первую очередь – для самого Серебрякова», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .