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Директор «Динамо» о Рашевском: «Важно его сохранить, будем разговаривать о новом контракте. Где мы такого же снайпера найдем?»

Алексей Сопин заявил, что Дмитрий Рашевский останется в московском «Динамо».

– Не за горами – дедлайн. Можно ли взять кого‑то из‑за рубежа?

– Я думаю, сейчас можно рассчитывать только на российский рынок. Мы хотим усилиться и работаем в этом направлении.

– Вам нужен вратарь?

– Единственная линия, где мы никем не будем усиливаться – это оборона. Мы довольны количеством и качеством наших защитников. А вот голкипера и нападающих рассмотрим.

– «Авангард» хотел за 100 млн рублей выкупить у «Динамо» права на Дмитрия Рашевского. Вы не продали, но ведь контракт у форварда до 2025 года. Он может потом уехать в «Виннипег».

– Это момент больше политический. Рашевский – воспитанник динамовской системы, хоть он из Санкт‑Петербурга. Дима в двух сезонах за нас много забивал – сначала 21 гол, потом 29 голов.

Теперь у него 10 шайб. И вы сами знаете ситуацию на рынке. Деньги – это хорошо. А кто играть будет? Где мы такого же снайпера найдем?

Предложение от «Авангарда» реально было очень серьезным. Мы довели это до руководителей. Посовещались все вместе и решили, что Дима останется в «Динамо». А по новому контракту будем с ним разговаривать.

– Когда?

– Вот сейчас начнем. Мы понимаем, как нам важно Рашевского сохранить, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Директор «Динамо» о 100+ млн рублей за Рашевского: «Самое большое предложение за все годы, которое я слышал по кому-либо. Высшее руководство отказалось»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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