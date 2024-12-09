Директор «Динамо» о 100+ млн рублей за Рашевского: «Самое большое предложение за все годы, которое я слышал по кому-либо. Высшее руководство отказалось»
– Недавно «Динамо» могло заработать свыше 100 млн рублей, если бы согласилось обменять Дмитрия Рашевского в «Авангард» на денежную компенсацию. Насколько сложно или легко было отказаться от подобного предложения?
– Скажем так, ситуация была нестандартной, потому мы вынесли ее на обсуждение с нашим высшим руководством и были с ними в контакте. Было принято совместное решение отказаться от сделки.
– Это было рекордное предложение в вашей менеджерской карьере в плане предельной компенсации за игрока, от которой бы вы отказались?
– Да. Это было самое большое предложение за все эти годы, которое я слышал бы по кому-либо.
– Так совпало, что сразу после этого Дмитрий выдал свой лучший отрезок в нынешнем сезоне. На ваш взгляд, это удачное совпадение или тут больше повлияло то, что он прислушался к вашим предыдущим словам в его адрес?
– Думаю, что это совокупность всех факторов. И до него дошли слова руководителей, потому что ведь с ним общался не только я или наш главный тренер, но также и президент клуба, и генеральный директор.
Наверное, дошли и слова, и плюс заиграло все звено. Мы видим, как прекрасно сейчас взаимодействует вся тройка Михеева. Думаю, что все сложилось в общий момент.
Надеюсь, что они так же продолжат действовать и после паузы, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
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