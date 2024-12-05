Кузнецов пошутил о Макдэвиде в СКА: «Он не потянет этого уровня. С ума сойдет»

Евгений Кузнецов пошутил, что Коннор Макдэвид не потянет уровень СКА.

В прошедшее межсезонье россиянин перешел из «Каролины» в клуб из Санкт-Петербурга.

Кузнецов высказался о поражении «Харрикейнс» в серии плей-офф-2024 против «Рейнджерс» (2-4).

– Я сел, думаю: «Блин, так хотелось седьмой матч». Это единственный раз, когда я сел в машину и думаю: «Блин, нечестно. Так обидно». Я не говорю, что мы заслуживали в следующий раунд пройти. Я считаю, что мы заслуживали, все заслуживали седьмой матч.

Это один из таких единственных моментов в моей жизни, когда я сел: «Блин, отыграл 12 минут, даже не вспотел». Казалось, что я мог дать больше. И я не дал этого, за это обидно было.

– Для тебя это была новая команда в любом случае, пускай там были ребята, с которыми ты играл. Все равно, когда ты приходишь под плей-офф в новый коллектив, сложно эмоционально, нет?

– Я все равно никогда никого не обвинял, ни тренера, ни партнеров. Например, сколько я играю, у меня тренеры постоянно спрашивают: с кем хочешь играть. А я не могу называть фамилии.

Есть, конечно, хоккеист, не знаю, с Макдэвидом бы хотел поиграть. Я бы полтинничек отвез бы, денег бы дали потом, зарплату (смеется).

– Так, может, ты ему позвонишь? Когда у него контракт заканчивается? Приедет.

– Я думаю, не потянем (смеется).

– Он не потянет.

– Он не потянет этого уровня, точно. Я думаю, он с ума сойдет, – смеясь сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.