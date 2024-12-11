Агент Овечкина: «Саша обещал выйти на лед до Нового года. Он психологически готов, восстанавливается, готовится»
Агент Александра Овечкина рассказал о восстановлении игрока после травмы.
22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
«Александр психологически готов! Обещал выйти на лед до Нового года.
Саша привык справляться с любым давлением, ничего нового нет. Травма – есть травма, часть спортивной жизни. Восстанавливается, готовится, скоро выйдет на лед», – сказал агент Глеб Чистяков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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