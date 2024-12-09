Овечкин провел 20-минутную тренировку на льду в бесконтактной форме
Александр Овечкин позанимался 20 минут на льду перед тренировкой «Кэпиталс».
Капитан «Вашингтона» 20 минут занимался в бесконтактном джерси перед основной тренировкой команды, сообщает журналист Тарик Эль-Башир.
Александр Овечкин восстанавливается после перелома малоберцовой кости, полученного 18 ноября в матче против «Юты» (6:2).
39-летний нападающий идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Не думаю, что он настоящий». Травмированный Овечкин уже тренируется на льду!
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Тарика Эль-Башира
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости