Овечкин провел 20-минутную тренировку на льду в бесконтактной форме

Александр Овечкин позанимался 20 минут на льду перед тренировкой «Кэпиталс».

Капитан «Вашингтона » 20 минут занимался в бесконтактном джерси перед основной тренировкой команды, сообщает журналист Тарик Эль-Башир.

Александр Овечкин восстанавливается после перелома малоберцовой кости, полученного 18 ноября в матче против «Юты» (6:2).

39-летний нападающий идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Не думаю, что он настоящий». Травмированный Овечкин уже тренируется на льду!