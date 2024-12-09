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Овечкин провел 20-минутную тренировку на льду в бесконтактной форме

Александр Овечкин позанимался 20 минут на льду перед тренировкой «Кэпиталс».

Капитан «Вашингтона» 20 минут занимался в бесконтактном джерси перед основной тренировкой команды, сообщает журналист Тарик Эль-Башир.

Александр Овечкин восстанавливается после перелома малоберцовой кости, полученного 18 ноября в матче против «Юты» (6:2).

39-летний нападающий идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Не думаю, что он настоящий». Травмированный Овечкин уже тренируется на льду!

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Тарика Эль-Башира
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