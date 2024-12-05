Овечкин тренировался на льду в хоккейной экипировке второй день подряд

Александр Овечкин провел 2-ю подряд тренировку в хоккейной экипировке.

39-летний нападающий сегодня провел несколько занятий на льду. Он передвигался, не делая резких поворотов или внезапных остановок. Овечкин отталкивался левой ногой без видимых трудностей.

«Буду откровенен – я даже не начинаю строить надежды или думать в этом направлении. Думаю, когда он начнет взаимодействовать [на льду] с другими игроками, тогда мы сможем начать планировать и думать о том, как будут выглядеть сочетания в составе и о других деталях.

Но видеть его прогресс, шаг за шагом, – это действительно здорово. Я не хочу преуменьшать важность этого, потому что это очевидный сигнал, что он продолжает двигаться вперед и не делает шагов назад, а это, безусловно, позитив.

Надеюсь, он продолжит двигаться в том же направлении и в итоге вернется в состав», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .

Александр Овечкин восстанавливается после перелома малоберцовой кости, полученного 18 ноября в матче против «Юты» (6:2).