Овечкин тренировался на льду в хоккейной экипировке второй день подряд
39-летний нападающий сегодня провел несколько занятий на льду. Он передвигался, не делая резких поворотов или внезапных остановок. Овечкин отталкивался левой ногой без видимых трудностей.
«Буду откровенен – я даже не начинаю строить надежды или думать в этом направлении. Думаю, когда он начнет взаимодействовать [на льду] с другими игроками, тогда мы сможем начать планировать и думать о том, как будут выглядеть сочетания в составе и о других деталях.
Но видеть его прогресс, шаг за шагом, – это действительно здорово. Я не хочу преуменьшать важность этого, потому что это очевидный сигнал, что он продолжает двигаться вперед и не делает шагов назад, а это, безусловно, позитив.
Надеюсь, он продолжит двигаться в том же направлении и в итоге вернется в состав», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Александр Овечкин восстанавливается после перелома малоберцовой кости, полученного 18 ноября в матче против «Юты» (6:2).
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