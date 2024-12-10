Ротенберг о «СКА-Арене»: «Смогут ли «Реал» и «Барса» играть в болоте? В техничный футбол – нет. Здесь изменили борта, лед, воздух – увидим хоккей лучшего качества»
Турнир начнется 12 декабря в Санкт-Петербурге. Эти матчи станут первыми на «СКА-Арене» в нынешнем сезоне.
«С учетом изменений по спортивным деталям: борта, лед, воздух – мы увидим хоккей намного лучшего качества не только для сборной России, но и для соперников. Будет техничный хоккей – гладкий лед, культура паса, больше бросков.
Знаете, есть выражение: «Можно ли играть в футбол в болоте?» Сможет ли это сделать лучший в России футбольный клуб «Зенит» или «Реал» с «Барселоной»? Сможет ли «Реал» играть в болоте? В техничный футбол – не сможет.
Мы рады, что коллеги улучшили детали», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг на открытой тренировке.
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Исторические матчи, покажем миру уровень хоккея. Даже в Дурбане все знают, когда играет СКА, смотрят. И в Нью-Йорке все наблюдают, конечно же»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий