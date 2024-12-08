Телегин, Андронов, Шабанов, Бардаков не сыграют за «Россию 25» на КПК из-за травм. Вызваны Шараканов, Котляревский, Джиошвили, Поляков
Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря. В четверг, 12-го, «Россия 25» проведет первый матч на турнире – против сборной легионеров КХЛ.
«Защитник Магомед Шараканов («Лада»), нападающие Михаил Котляревский («Трактор»), Максим Джиошвили («Динамо» М) и Николай Поляков (СКА) примут участие в Кубке Первого канала.
Защитник Сергей Телегин, нападающие Сергей Андронов, Максим Шабанов и Захар Бардаков не смогут помочь нашей команде из-за повреждений», – сказано в заявлении ФХР.
«Желаем ребятам здоровья, скорейшего выздоровления и возвращения на лед!
Еще раз благодарим все клубы, отпустившие своих игроков в сборную! Всех ждем на матчах Кубка Первого канала!» – написал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.
Состав России на Кубок Первого канала – теперь окончательный. Что изменил Ротенберг?
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