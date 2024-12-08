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  • Телегин, Андронов, Шабанов, Бардаков не сыграют за «Россию 25» на КПК из-за травм. Вызваны Шараканов, Котляревский, Джиошвили, Поляков
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Телегин, Андронов, Шабанов, Бардаков не сыграют за «Россию 25» на КПК из-за травм. Вызваны Шараканов, Котляревский, Джиошвили, Поляков

В состав «России 25» на Кубок Первого канала внесены изменения.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря. В четверг, 12-го, «Россия 25» проведет первый матч на турнире – против сборной легионеров КХЛ.

«Защитник Магомед Шараканов («Лада»), нападающие Михаил КотляревскийТрактор»), Максим Джиошвили («Динамо» М) и Николай Поляков (СКА) примут участие в Кубке Первого канала.

Защитник Сергей Телегин, нападающие Сергей Андронов, Максим Шабанов и Захар Бардаков не смогут помочь нашей команде из-за повреждений», – сказано в заявлении ФХР.

«Желаем ребятам здоровья, скорейшего выздоровления и возвращения на лед!

Еще раз благодарим все клубы, отпустившие своих игроков в сборную! Всех ждем на матчах Кубка Первого канала!» – написал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

Состав России на Кубок Первого канала – теперь окончательный. Что изменил Ротенберг?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал ФХР
сборная России U25
logoМагомед Шараканов
logoНиколай Поляков
Владислав Джиошвили
logoКХЛ
logoСКА
logoДинамо Москва
logoТрактор
травмы
logoМаксим Шабанов
logoМихаил Котляревский
logoЛада
logoЗахар Бардаков
logoСергей Андронов
logoСергей Телегин
logoРоман Ротенберг
logoКубок Первого канала
logoСборная России по хоккею с шайбой
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