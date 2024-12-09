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Ротенберг о «СКА-Арене»: «У СКА было больше 70 замечаний технического характера: воздух, лед, борты. То, что важно для команды, чтобы она могла побеждать. Все эти вопросы были решены»

Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении СКА на «СКА-Арену».

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга сообщил, что команда может провести на арене следующий матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Локомотива». 

«Во вторник будут переговоры по всем условиям. Хочу поблагодарить «СКА-Арену». У нас было больше 70 замечаний технического характера: что касается воздуха, льда, бортов. То, что очень важно для команды, чтобы команда имела возможность побеждать. Все эти вопросы были решены.

Там еще есть детали. Например, нужны окна на базе, которые открываются. Это очень важно. Кислород для игроков. Чтобы они восстанавливались, хорошо высыпались. Потому что мы там будем жить. Когда мы там играем, мы живем на арене.

Есть какие-то детали, которые мы совместно со «СКА-Ареной»  прорабатываем. И сейчас будут финальные переговоры, во вторник», – сказал Ротенберг

9 июня стало известно о пожаре на территории комплекса «СКА-Арены», в результате чего были повреждены чаша стадиона и трибуны.

СКА в текущем сезоне проводит домашние матчи в Ледовом дворце.

Похоже, СКА резко вернется на «СКА-Арену». Неужели переезд – больше не проблема?

Сенсация от Ротенберга: СКА почти точно сыграет на «СКА-Арене». Уже в декабре

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт СКА
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СКА-Арена
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