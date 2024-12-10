«Северсталь» ведет переговоры о новом контракте с тренером Козыревым (Metaratings)
«Северсталь» ведет переговоры о подписании нового контракта с Андреем Козыревым.
Об этом сообщает Metaratings. Нынешний контракт 51-летнего тренера истекает 31 мая 2025 года.
Андрей Козырев возглавляет «Северсталь» с 2023 года.
В текущем сезоне клуб набрал 40 очков в 34 матчах и занимает 6-е место в таблице Запада.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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