Директор «Северстали»: «Авангард» обращался, но мы не рассматриваем переход Пилипенко в другой клуб. Командообразующий хоккеист»
Николай Канаков заявил, что «Северсталь» не обменяет Кирилла Пилипенко.
Ранее сообщалось, что «Авангард» может заплатить до 250 миллионов рублей за форварды «Северстали» Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина.
– «Авангард» обращался к вам по Пилипенко и Данилу Аймурзину?
– «Авангард» обращался, можно так сказать, практически во все клубы и это не секрет.
Да, к нам они обращались, но мы не рассматриваем переход Пилипенко в другой клуб. Кирилл – командообразующий игрок, – сказал директор «Северстали» Николай Канаков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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