Директор «Северстали»: «Авангард» обращался, но мы не рассматриваем переход Пилипенко в другой клуб. Командообразующий хоккеист»

Николай Канаков заявил, что «Северсталь» не обменяет Кирилла Пилипенко.

Ранее сообщалось , что «Авангард » может заплатить до 250 миллионов рублей за форварды «Северстали» Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина.

– «Авангард» обращался к вам по Пилипенко и Данилу Аймурзину?

– «Авангард» обращался, можно так сказать, практически во все клубы и это не секрет.

Да, к нам они обращались, но мы не рассматриваем переход Пилипенко в другой клуб. Кирилл – командообразующий игрок, – сказал директор «Северстали » Николай Канаков .