«Северсталь» отказалась продавать Аймурзина и Пилипенко в «Авангард» (Артур Хайруллин)

«Северсталь» отказалась продавать форвардов Аймурзина и Пилипенко в «Авангард».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее сообщалось , что «Авангард» может заплатить до 250 млн рублей «Северстали » за Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина .

«Северсталь» отказалась продавать Аймурзина и Пилипенко в «Авангард » за любые деньги», – написал Хайруллин.