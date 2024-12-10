«Северсталь» отказалась продавать Аймурзина и Пилипенко в «Авангард» (Артур Хайруллин)
«Северсталь» отказалась продавать форвардов Аймурзина и Пилипенко в «Авангард».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее сообщалось, что «Авангард» может заплатить до 250 млн рублей «Северстали» за Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина.
«Северсталь» отказалась продавать Аймурзина и Пилипенко в «Авангард» за любые деньги», – написал Хайруллин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости