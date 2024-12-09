Николишин об «Ак Барсе»: «Оборона медлительная, пропускает нелепые шайбы. Это сказывается против клубов с быстрыми форвардами – «Северстали», «Торпедо», ЦСКА»
Андрей Николишин раскритиковал игру защитников «Ак Барса».
«На мой взгляд, оборона Казани медленнее, чем того хотелось бы. И вот эта вот медлительность очень сказывается, когда «Ак Барс» играет с быстрыми командами, как «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА, где есть юркие быстрые форварды.
Зачастую теряют игроков в самых важных местах, на пятаке проигрывают борьбу и из под них забивают. Наверное, это свидетельствует тому, что Казань в последних играх достаточно много пропускает.
При игре в равных составах то ли концентрация уходит, то ли не успевают, но очень часто теряют своих игроков на пятаке и пропускают нелепые шайбы», – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Николишин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Хороший хоккей на Кинопоиске»
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