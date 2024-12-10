Минтюков остался в запасе «Анахайма» в 3-м матче подряд. Труба дебютировал за «Дакс» в игре с «Монреалем»
Павел Минтюков остался в запасе «Анахайма» в 3-м матче подряд.
21-летний россиянин не сыграл против «Монреаля» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
До этого он не попал в заявку калифорнийцев на матчи с «Вегасом» и «Миннесотой». Вместо него в состав был включен вернувшийся после травмы Кэм Фаулер.
В матче с «Канадиенс» за команду дебютировал Джейк Труба, выменянный клубом у «Рейнджерс» (22:35, 5 хитов, 2 перехвата и «минус 1»). Он заменил в составе Дрю Хеллесона.
У Минтюкова в текущем сезоне 6 (3+3) очков в 22 матчах при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 20:44.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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