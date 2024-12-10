Минтюков остался в запасе «Анахайма» в 3-м матче подряд. Труба дебютировал за «Дакс» в игре с «Монреалем»

Павел Минтюков остался в запасе «Анахайма» в 3-м матче подряд.

21-летний россиянин не сыграл против «Монреаля » (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ .

До этого он не попал в заявку калифорнийцев на матчи с «Вегасом» и «Миннесотой». Вместо него в состав был включен вернувшийся после травмы Кэм Фаулер .

В матче с «Канадиенс» за команду дебютировал Джейк Труба , выменянный клубом у «Рейнджерс» (22:35, 5 хитов, 2 перехвата и «минус 1»). Он заменил в составе Дрю Хеллесона.

У Минтюкова в текущем сезоне 6 (3+3) очков в 22 матчах при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 20:44.