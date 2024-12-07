Труба про возможный обмен из «Рейнджерс» в июле 2024-го: «Меня заставили выбирать между карьерой и семьей. Я выбрал семью и сделал бы это еще 100 раз. Не чувствую себя виноватым»

Джейк Труба рассказал, что его обмен из «Рейнджерс» мог состояться раньше.

С 1 июля 2024 полный запрет на обмен в контракте защитника сменился списком из 15 клубов, в которые его нельзя обменять. Тогда же появились слухи о возможном переходе Трубы в другую команду.

Одной из причин, почему сделка не состоялась, называли ординатуру супруги игрока в больнице Нью-Йорка.

«Летом меня поставили перед выбором между карьерой и семьей. Я выбрал семью и сделал бы это еще 100 раз. Не чувствую себя виноватым.

Я многому научился и вырос как личность. В Нью-Йорке точно останется частичка моего сердца. Это место, куда я обязательно буду часто возвращаться.

Я благодарен за все эти воспоминания, но пора перевернуть страницу и начать что-то новое», – сказал защитник «Анахайма » Джейк Труба .

Труба про обмен: «Рейнджерс» сказали: «Соглашайся или будешь в запасе». Я согласился. Потом было: «Обмен или пойдешь на драфт отказов». Я понял, что хочу в «Анахайм»