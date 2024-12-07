Джейк Труба: «Анахайм» готов сделать следующий шаг. Ватрано и Строум очень высоко отзываются о команде»
6 декабря «Рейнджерс» обменяли игрока в «Дакс».
«Анахайм» был одним из мест, которые интересовали меня и мою жену. Я думаю, что при нынешнем состоянии команды у них будут отличные возможности в ближайшие пару лет.
Это немного похоже на ситуацию, когда я приехал в Нью-Йорк, есть действительно хорошие молодые игроки, которые готовы сделать следующий шаг. И если я могу что-то сделать, чтобы внести в это свой вклад, я думаю, что это моя цель.
Разумеется, я дружу с Фрэнком [Ватрано] и Райаном Строумом. Это два парня, с которыми я общался в прошлом. Мы с ними до сих пор в хороших отношениях, общались в течение последних нескольких лет, так что, очевидно, я знаю, что они говорят об организации. Они очень высоко отзываются об игроках и команде.
Это организация, которая готова сделать следующий шаг, и, надеюсь, это еще один шаг в правильном направлении», – сказал защитник «Анахайма» Джейк Труба.
Труба отказался от запрета на обмен ради перехода в «Анахайм» (Фрэнк Серавалли)
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