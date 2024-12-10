Плющев о КХЛ: «Реформ практически нет, есть их имитация. Летом громогласно ввели правило, что вратарь может швырять шайбу ловушкой, как в бенди. Вы видели, чтобы кто-то им воспользовался?»

Владимир Плющев поделился мыслями о реформах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Ваше мнение – реформы пошли КХЛ во вред?

– К сожалению, у нас практически нет реформ, есть их имитация.

Возьмем судейство. Летом громогласно ввели правило о том, что вратарь, как в бенди, может швырять шайбу ловушкой. Вы видели, чтобы кто-то из вратарей в этом чемпионате этим правилом воспользовался? Я не видел. Вот вам и имитация.

Или возьмите последнюю новость из КХЛ: опрос капитанов команд КХЛ показал , что все они против возрождения профсоюза. И это несмотря на тяжелую ситуацию на рынке игроков, где одни без работы, а другие ее потеряли. Любому профессионалу понятно – независимый профсоюз нужен!

– Почему же капитаны против?

– Потому что опрос проводил человек, который возглавляет малопонятный департамент игроков (Сергей Гимаев-младший – прим. Спортс”) и абсолютно зависим от лиги. Человек, который до этого проводил опросы по раздевалкам, душевым и прочей смехопанораме.

Вот капитаны сразу и поняли, что сверху им предлагают очередной анекдотический опрос и продвигают этого человека в профсоюзные лидеры. Естественно, все проголосовали против, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.