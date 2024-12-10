Звягин об уходе из «Авангарда»: «Еще за 2 дня до домашней игры со СКА сказали, что проведены переговоры с канадским тренером, а мне предлагается другая должность. О возвращении к роли ассистента речи не шло»
– Как произошло ваше расставание с «Авангардом»? Ведь оно, как понимаю, случилось немного раньше, чем планировалось.
– Трудно сказать, чуть раньше или чуть позже. Мне еще за два дня до домашней игры со СКА (матч прошел 11 ноября – прим. Спортс”) сказали, что проведены переговоры с канадским тренером, а мне предлагается другая должность.
– Другая должность – это место помощника в штабе у нового тренера?
– Нет. В системе клуба, но совсем не по моей специальности. О возвращении к роли ассистента речи никогда не шло, но я в любом случае не остался бы в таком статусе. Потому что есть люди на своих местах, я бы не согласился заменить кого-то.
– Выходит, вы почти месяц работали, понимая, что «Авангард» уже ищет нового тренера?
– Да. Когда Кожевников сказал об этом, то я ответил, что меня волнует лишь то, кто готовит команду к ближайшей игре со СКА. Сказали, что готовлю я, что я продолжаю работать до того времени, когда приедет новый тренер.
Потом уже 2 декабря Евгений Игоревич приехал в Омск, прошла встреча, разговор о команде, об игроках. Вечером мне позвонили и сказали, что готовы бумаги о расторжении контракта, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
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