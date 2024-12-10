  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Звягин об уходе из «Авангарда»: «Еще за 2 дня до домашней игры со СКА сказали, что проведены переговоры с канадским тренером, а мне предлагается другая должность. О возвращении к роли ассистента речи не шло»
1

Звягин об уходе из «Авангарда»: «Еще за 2 дня до домашней игры со СКА сказали, что проведены переговоры с канадским тренером, а мне предлагается другая должность. О возвращении к роли ассистента речи не шло»

Сергей Звягин высказался о своем уходе из «Авангарда».

– Как произошло ваше расставание с «Авангардом»? Ведь оно, как понимаю, случилось немного раньше, чем планировалось.

– Трудно сказать, чуть раньше или чуть позже. Мне еще за два дня до домашней игры со СКА (матч прошел 11 ноября – прим. Спортс”) сказали, что проведены переговоры с канадским тренером, а мне предлагается другая должность.

– Другая должность – это место помощника в штабе у нового тренера?

– Нет. В системе клуба, но совсем не по моей специальности. О возвращении к роли ассистента речи никогда не шло, но я в любом случае не остался бы в таком статусе. Потому что есть люди на своих местах, я бы не согласился заменить кого-то.

– Выходит, вы почти месяц работали, понимая, что «Авангард» уже ищет нового тренера?

– Да. Когда Кожевников сказал об этом, то я ответил, что меня волнует лишь то, кто готовит команду к ближайшей игре со СКА. Сказали, что готовлю я, что я продолжаю работать до того времени, когда приедет новый тренер.

Потом уже 2 декабря Евгений Игоревич приехал в Омск, прошла встреча, разговор о команде, об игроках. Вечером мне позвонили и сказали, что готовы бумаги о расторжении контракта, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoАвангард
logoСергей Звягин
logoЧемпионат.com
logoКХЛ
Евгений Кожевников
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Курьянов об «Авангарде»: «Вечером предложили стать помощником в ВХЛ, утром пришел – поблагодарили на прощанье. Пожали руки и разошлись»
8вчера, 21:35
Директор «Динамо» о 100+ млн рублей за Рашевского: «Самое большое предложение за все годы, которое я слышал по кому-либо. Высшее руководство отказалось»
4вчера, 18:50
Антон Курьянов: «Когда «Авангард» объявил, что я больше не работаю, позвонил Никитин, пригласил в «Локомотив». Мы вместе играли в Омске, знакомы с 1998-го»
18вчера, 16:23
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Плющев о КХЛ: «Крайне средний уровень хоккея и конкуренции. Много счетов 2:1, 2:0, игры по рельсам. Плей-офф могли запускать уже с октября, кубковые восьмерки определились»
240 минут назад
Тренер «Чикаго» Серенсен с 1-й победой, Холл с 1+1 и Зайдер с 1+1 – звезды дня в НХЛ
157 минут назад
«Виннипег» вызвал Чибрикова из АХЛ. У него 13 очков в 19 играх за «Манитобу» – лучший результат в команде
1сегодня, 03:58
Минтюков остался в запасе «Анахайма» в 3-м матче подряд. Труба дебютировал за «Дакс» в игре с «Монреалем»
8сегодня, 03:50
«Рейнджерс» проиграли 8 из 10 последних матчей, но сохраняют место в зоне плей-офф на Востоке
7сегодня, 03:35
Шестеркин отразил 30 из 32 бросков «Чикаго». Поражение – 6-е в последних 7 матчах
3сегодня, 03:30
НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Чикаго», «Детройт» одолел «Баффало», «Монреаль» обыграл «Анахайм»
73сегодня, 03:25
Панарин остался без очков в матче с «Чикаго». У него 7 бросков в створ за рекордные в сезоне 24:57
1сегодня, 03:15
Ткачак, Пойнт и Хилл – звезды недели в НХЛ. У форварда «Флориды» 5+6 в 3 матчах
вчера, 21:56
Гретцки о погоне Овечкина за рекордом: «Он человек. Ближе к концу он начнет нервничать»
31вчера, 21:17
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник СКА Коромыслов: «Давно хотим снова переехать на «СКА-Арену» и начать играть там. Кубок Первого канала будет пробным этапом»
18 минут назад
Курьянов об «Авангарде»: «Вечером предложили стать помощником в ВХЛ, утром пришел – поблагодарили на прощанье. Пожали руки и разошлись»
8вчера, 21:35
Гендиректор «Трактора» о новой арене: «Мы просто мечтаем. Если клуб успешно выступит в этом году, это послужит маленьким кирпичиком»
5вчера, 20:58
Генменеджер «Амура» о Гальченюке: «Позиция клуба однозначна: все лидеры остаются. Пока сохраняются шансы на плей-офф, будем бороться»
9вчера, 19:51
Агент Овечкина о сроках возвращения: «Неизвестно, ориентир на его самочувствие. Пока все идет по плану»
5вчера, 19:31
Вратарь в ECHL вызвал на драку голкипера соперника и проиграл. Ему понадобилась помощь, чтобы покинуть лед
6вчера, 19:18
Директор «Динамо» о 100+ млн рублей за Рашевского: «Самое большое предложение за все годы, которое я слышал по кому-либо. Высшее руководство отказалось»
4вчера, 18:50
Директор «Лады» о Подъяпольском: «Лучший вратарь в КХЛ. Number one. Голкипер – это обычно 50% команды, в нашем случае намного больше»
2вчера, 18:11
Игроки в OHL устроили драку, пока болельщики забрасывали арену мягкими игрушками с трибун
2вчера, 17:59Фото
Генменеджер «Ак Барса» про обмен Сафонова в СКА: «Диалог был – рабочий. Пока никакой конкретики»
5вчера, 17:11