Звягин об уходе из «Авангарда»: «Еще за 2 дня до домашней игры со СКА сказали, что проведены переговоры с канадским тренером, а мне предлагается другая должность. О возвращении к роли ассистента речи не шло»

Сергей Звягин высказался о своем уходе из «Авангарда».

– Как произошло ваше расставание с «Авангардом»? Ведь оно, как понимаю, случилось немного раньше, чем планировалось.

– Трудно сказать, чуть раньше или чуть позже. Мне еще за два дня до домашней игры со СКА (матч прошел 11 ноября – прим. Спортс”) сказали, что проведены переговоры с канадским тренером, а мне предлагается другая должность.

– Другая должность – это место помощника в штабе у нового тренера?

– Нет. В системе клуба, но совсем не по моей специальности. О возвращении к роли ассистента речи никогда не шло, но я в любом случае не остался бы в таком статусе. Потому что есть люди на своих местах, я бы не согласился заменить кого-то.

– Выходит, вы почти месяц работали, понимая, что «Авангард» уже ищет нового тренера?

– Да. Когда Кожевников сказал об этом, то я ответил, что меня волнует лишь то, кто готовит команду к ближайшей игре со СКА. Сказали, что готовлю я, что я продолжаю работать до того времени, когда приедет новый тренер.

Потом уже 2 декабря Евгений Игоревич приехал в Омск, прошла встреча, разговор о команде, об игроках. Вечером мне позвонили и сказали, что готовы бумаги о расторжении контракта, – сказал бывший главный тренер «Авангарда » Сергей Звягин .