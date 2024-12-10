Рыбин об иностранных клубах в КХЛ: «Можем взять команду из Черногории. Но это немножко тяжеловато будет. И все равно там будут играть российские ребята»
– Нет ли ощущения, что КХЛ не полностью соответствует своему названию? Только три клуба не из России, два из них – аутсайдеры.
– Сейчас год такой. Если будем стрелять сами себе в ногу, то будет ситуация неоднозначная. Помню, что «Барыс» был хорош, когда там были Дэллман и Доус. «Куньлунь» – там непростая ситуация.
Я говорил, что нужно возродить «Югру» и новокузнецкий «Металлург». Они всегда были с нами по определению.
– Как думаете, возможно ли пополнение иностранными клубами в ближайшее время?
– Мы можем взять клуб из Черногории, но, мне кажется, что это немножко тяжеловато будет. И все равно там будут играть российские ребята, объективно. Когда мы летали в Хорватию, мы это все проходили. Это все не долгоиграющая история.
– Нужен ли «Куньлунь», если он играет в Мытищах при 700 болельщиках?
– Это больше политическая история. Там есть руководители, которые принимают решение. Мы можем только рассуждать, к сожалению, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Напомним, сейчас «Югра» и новокузнецкий «Металлург» выступают в Olimpbet ВХЛ.
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